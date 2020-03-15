الحكومة الفلسطينية: النتائج الطبية لـ218 مشتبه به تؤكد خلوهم من مرض كورونا

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الاحد، ان نتائج الفحوصات الطبية أظهرت خلو 218 مشتبه به من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ملحم، في مؤتمر صحفي، :"ان نتائج الفحص لـ 218 عينه التي اخذت امس، كانت سليمة وجميعها غير مصابه بفيروس كورونا".

وأضاف، ان تلك الحالات ستخضع للحجر المنزلي، على ان يتم اجراء فحص ثاني الأسبوع المقبل للتأكد من خلوهم من المرض بشكل كامل.

وأوضح ملحم، ان الحكومة الفلسطينية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي الوباء بين الأشخاص.

وشدّد على ان من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكان الرئيس محمود عباس، اعلن حالة التأهب القصوى بداية الشهر الحالي، جراء انتشار فيروس كورونا في الضفة المحتلة، حيث قرر إغلاق المؤسسات التعليمية والمرافق العامة والسياحية، باستثناء المستشفيات، وذلك لمدة 30 يومًا، للحد من انتشار الوباء.