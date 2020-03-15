نتنياهو يخضع لفحص تشخيص فيروس كورونا

ذكرت مصادر "اسرائيلية" اليوم الأحد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اجرى اختبارات لتشخيص فيروس كورونا .

و افاد بيان صادرعن مكتب نتنياهو أنه "وفقا لتعليمات نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والطوارئ، يخضع مستشارو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه لفحوص روتينية للكشف عن فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن أعراض الإصابة لم تظهر على أي أحد منهم قبل الخضوع للفحص.

و كانت وزارة الصحة "الاسرائيلية" أعلنت اليوم الاحد 15/3/2020، ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في "إسرائيل" إلى 200 وفق تقرير وزارة الصحة "الإسرائيلية" .

وبحسب الوزارة فإن 178 من المصابين بوضع صحي طفيف، و11 بحالة متوسطة، 2 بحالة خطيرة، مشيرة ً الى انه يمكث 157 مصابًا في المستشفيات، فيما سيتم إدخال 5 مرضى للمستشفيات، ويخضع 35 مريضًا العزل المنزلي.