ريال مدريد يسعى لضم ساديو ماني الصيف المقبل

أكدت صحيفة بريطانية، اليوم الاحد، ان إدارة نادي ريال مدريد الاسباني يسعى لضم اللاعب السنغالي ساديو ماني إلى صفوف الفريق.

وقالت صحيفة "ميرور"، "إن ريال مدريد يهدف لضم ماني اللاعب في فريق ليفربول، ضمن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة"، مضيفةً ان الصفقة تبلغ قيمتها 140 مليون جنية إسترليني.

وأوضحت، ان مدريد بدأ فعليًا بالتأكيد على رغبته الكبيرة بضم اللاعب (27 عامًا)، الصيف المقبل، من خلال التواصل مع ممثلي ماني.

وأشارت الصحيفة، إلى ان مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يرغب بانضمام اللاعب ماني، لتدعيم مركز جناح فريقه.

يشار إلى ان اللاعب ساديو ماني، قد حصل على الحذاء الذهبي الموسم الماضي، فيما سجل نحو 14 هدفًا هذا الموسم مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلاً عن مهارته الكروية المتألقة.