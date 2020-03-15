البنك المركزي الاردني يقرر تأجيل أقساط القروض لدى البنوك

أكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أن البنك درس الأعباء الناجمة عن انتشار فيروس كورونا سواء الأعباء المباشرة أو غير المباشرة، منها ما نجم عن انخفاض تدفق السلع او انخفاض الطلب عليها.

وقال مرير في مؤتمر صحفي: "إن قطاع السياحة تأثر بشكل مباشر سلبا، ما دفع البنك المركزي لمعالجة القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات الانتاج والمشاريع الصغيرة والسياحة والتي تعاني من ازمة سيولة وازمة انتاج".

و بين بأن البنك عمل على تأجيل الأقساط المستحقة على هذه القطاعات مؤقتاً، دون أي فوائد أو عمولات إضافية، وكذلك القروض المجدولة سابقاً، مؤكداً بأن هذه الإجراءات سارية حتى نهاية العام 2020.

و في سياق حديثه، لفت محافظ البنك المركزي الى أنه من المهم الحفاظ على هذه المؤسسات وأفرادها ونشاطاتها، مؤكدة إعادة جدولة القروض للأفراد، و رفع التسهيلات الى ٣ مليون وتنزيل الفوائد الى ١% في عمان و ١/٢% في باقي المحافظات.

كما أشار الى ان توفير السيولة للجهاز المصرفي كان أمرا مهما لتمكينه من توفير تمويل ارخص وتخفيض الفائدة للقطاع الخاص، لافتاً الى أن تسهيل عملية الضمانات للتصدير بتخفيض كلف الضمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسماح بشمول او رفع نسبة ضمان التجارة الداخلية.