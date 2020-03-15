"ولادة قيسرية".. حكومة إسرائيلية خلال أيام والأحزاب تستغل كورونا لتخلي عن مبادئها

اجتماعات مكوكية يعقدها رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع ممثلي الأحزاب في الكنيست، من أجل الحصول على توصياتهم بمرشح لتفويضه بتشكيل حكومة إسرائيية جديدة مهمتها مواجهة وباء كورونا المتفشي في "إسرائيل".

وتشتد المنافسة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب (كاحول لافان – أزرق أبيض) برئاسة بيني غانتس، بعدما صدرت تأكيدات أولية بأن القائمة العربية المشتركة ستفوض بيني غانتس لتشكيل الحكومة، كما أن حزب "إسرائيل بيتنا" فوض رسميًا غانتس بتشكيل "حكومة الطوارئ".

ويرى محللان مختصان في الشأن الإسرائيلي بأن انتشار وباء كورونا في "إسرائيل" سيدفع رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة طوارئ لمدة 6 أشهر كما سيدفع الاحزاب المختلفة بالتخلي عن مبادئها وبرامجها السياسية تحت ذريعة مكافحة الوباء.

ويعتقد المحللان في تصريحات لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" بان الأحزاب الإسرائيلية ستكون مجبرة على التخلي عن مبادئها من أجل تشكيل حكومة الطوارئ حتى انتهاء ظاهرة وباء كورونا القاتل وإلا فإن الناخب الإسرائيلي سيفقد ثقته في الاحزاب التي ترفض تشكيل الحكومة مما يعرض تلك الاحزاب للخطر في أي انتخابات قادمة.

وطرح مدير المركز الدولي للاستشارات والمختص في الشأن الإسرائيلي وديع أبو نصار 3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية مرجحًا السيناريو الأول الذي يدعم تشكيل حكومة طوارئ حتى انتهاء وباء كورونا.

ويعتقد أبو نصار، بأن كافة الترجيحات في "إسرائيل" تتجه لتشكيل حكومة طوارئ بحيث تتفق الأحزاب الكبرى (الليكود- أزرق أبيض) فيما بينها وتتخلى عن بعض اشتراطاتها السابقة من أجل المصلحة العامة "الإسرائيلية".

وأشار أبو نصار إلى أن الأمور حتى اللحظة متوترة نوعًا ما بين الحزبين الكبيرين ولم تتضح الأمور بعد ولا زال الشك في نجاح تلك الحكومة مستمرًا.

3 سيناريوهات لتشكيل حكومة اسرائيلية

وعن السيناريوهات التي طرحها قال: السيناريو الأول هو تشكيل حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو والاحزاب اليمينية ربما ينضم إليها غانتس، أما السيناريو الثاني هو تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب عليها نتنياهو وغانتس لكل واحد عامين".

فيما السيناريو الثالث وفقًا لأبو نصار يتمثل في تشكيل حكومة يقودها بيني غانتس وذلك بدعم القائمة العربية المشتركة ليبرمان"، مرجحًا السيناريو الاول.

فيما يرى المختص في الشأن الإسرائيلي ناجي البطة، بان الأحزاب الاسرائيلية ستتخذ من وباء كورونا مبررًا للتنازل عن مطالبها واشتراطاتها بما يخدم حزب الليكود لتشكيل حكومة منفتحة وليست مغلقة على اليمينية فقط.

ويتوقع ناجي البطة بان يتم تشكيل حكومة طوارئ في "إسرائيل" خلال الأيام القادمة واصفًا هذه الأيام كالمخاض العسير الذي ينتج ولادة صعبة للحكومة عجل في ولادتها وباء كورونا القاتل، متوقعًا بأن أي حزب إسرائيلي سيرفض تشكيل تلك الحكومة سيدان بشكل كبير جدًا من الإسرائيليين.

وحول تصويت القائمة العربية لتفويض غانتس قال: "القائمة العربية تستطيع التصويت لكنها لا تستطيع أن تشارك في تشكيل الحكومة، ربما يكون تصويتها فرصة لغانتس بان تتجه الأحزاب اليمينية مثل حزبي (شاس - يهودية التوراة) لدعمه بـ16 مقعدًا في الكنيست.

وأشار المختص ناجي البطة، بان الحزبين (شاس- يهودية التوراة) من الاحزاب التي ليس لها مبادئ وتهتم فقط بالأموال لدعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ولذلك فقد تكون كورونا مبررًا لتتخلى تلك الأحزاب اليمينية عن برامجها والتقييد المتطرف للدخول في حكومة يشكلها اليسار بقيادة غانتس".

كما أن السبب الذي سيعجل من تشكيل حكومة الطوارئ هو تعرض "اسرائيل" لخسائر مادية بالغة ستصل خلال شهر أكثر من 10 مليار شيكل، فيما قد تصل خلال نهاية شهر 5 اذا اشتد وباء كورونا إلى خسائر تقدر من 80 إلى 100 مليار شيكل، وفقًا للمختص في الشأن الإسرائيلي ناجي البطة.