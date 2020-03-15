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نصائح وقائية لصالونات الحلاقة للحد من تفشي وباء كورونا

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 16:51 - 15 مارس 2020
صالون تزّين- تعبيرية صالون تزّين- تعبيرية
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قدم أطباء العديد من النصائح لأصحاب صالونات التزّين "الحلاقة"، حول اتباع إرشادات وتعليمات صحية وقائية، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح الأطباء، ان الارشادات الوقاية تساعد في الحد انتقال الفيروس بين الأشخاص؛ كون الصالونات التزّين من الأكثر الأماكن التي يتردد عليها الأشخاص.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت ان فيروس كورونا وباء عالمي، بعد ان قضى على حوالي 530 ألف حالة، وإصابة مئات الالاف، في 139 دولة.

عددًا من الارشادات الوقائية لأصحاب التزّين لمنع انتقال وباء كورونا، وغيرها من الأمور، نستعرضها في الانفوجرافيك التالي:   

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