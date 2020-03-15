نتنياهو: سنستخدم تكنولوجيا التجسس لمكافحة "فيروس كورونا"

نقلت وسائل الاعلام العبرية عن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو قوله:" سنستخدم تكنولوجيا تتبع مكافحة الإرهاب وتخفيف النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا".

و بحسب نتنياهو، فإن خطة استعمال تكنولوجيا مراقبة الإنترنت لتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع أولئك الذين يحملون الفيروس، تنتظر موافقة مجلس الوزراء لنشرها.

و أشار نتنياهو الى أنه طلب من ما يسمى بـ "وزارة العدل" في حكومته الموافقة على تلك الخطة، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تنتهك خصوصية المرضى.

ووصف الفيروس بأنه "عدو غير مرئي يجب تحديد موقعه"، وقال "طوال سنوات عملي كرئيس للوزراء، تجنبت استخدام هذه الوسائل بين المدنيين، ولكن لا يوجد خيار آخر".

و من جهته اوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه يدرس استخدام قدراته التكنولوجية لمحاربة فيروس كورونا، بناء على طلب نتنياهو ووزارة الصحة.

خبير الخصوصية في جمعية الحقوق المدنية في "إسرائيل" أفنر بينشوك أكد أن مثل هذه القدرات يمكن أن تشمل تتبع الوقت الحقيقي للهواتف المحمولة للأشخاص المصابين للكشف عن انتهاكات الحجر الصحي من خلال البيانات الوصفية لمعرفة مكانهم ومن قد اتصل بهم.

وأضاف "أنا منزعج من هذا الإعلان. أفهم أننا في ظروف فريدة من نوعها"، ويخشى خبير الخصوصية الإسرائيلي، من استخدام القدرات التكنولوجية في انتهاك خصوصية الإسرائيليين.

لكن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) قال في بيانه، إنه "لا توجد نية لاستخدام التقنيات المذكورة للرصد أو التتبع في سياق إجراءات العزل".

و كانت وزارة الصحة "الاسرائيلية" أعلنت اليوم الاحد 15/3/2020، ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في "إسرائيل" إلى 200 وفق تقرير وزارة الصحة "الإسرائيلية" .

وبحسب الوزارة فإن 178 من المصابين بوضع صحي طفيف، و11 بحالة متوسطة، 2 بحالة خطيرة، مشيرة ً الى انه يمكث 157 مصابًا في المستشفيات، فيما سيتم إدخال 5 مرضى للمستشفيات، ويخضع 35 مريضًا العزل المنزلي.

ومساء السبت أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن سلسلة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقرر نتنياهو إغلاق المطاعم والمقاهي وصالات السينما. مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار العمل في محال السوبر ماركت والصيدليات لتقديم الخدمات. وتقرر إغلاق المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واح