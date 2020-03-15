"سامسونج" تطلق حملة تعقيم واسعة لهواتفها الذكية ضد وباء كورونا

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية، اليوم الاحد، إطلاق خدمة جديدة لتعقيم هواتفها الذكية من الجراثيم والميكروبات في 19 دولة حول العالم.

وتأتي خدمة تعقيم هواتف "سامسونج" الذكية، في ظل تمدد وباء كورونا حول العالم، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة حوالي 152 ألف حالة، ووفاة أكثر من 5 آلاف حالة، معظمهم في الصين وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

وبحسب شركة "سامسونج" فأنها توفر الخدمة المجانية لتعقيم الهواتف في مراكز الخدمة الرسمية التابعة للشركة حول العالم، وفق موقع سكاي نيوز العربية.

وأوضحت الشركة، ان تعقيم الهواتف يكون عبر الاشعة البنفسجية، دون اللجوء لمواد كيميائية، مشيرًا إلى ان الخدمة قابلة للتطبيق على منتجات الشركة من الهواتف الذكية والسماعات.

وبيّنت ان التعقيم بالأشعة يقضي على 99% من الجراثيم المتواجدة على سطح الجهاز، ولا تؤثر على أداء الاجهزة، لافتةً إلى ان عملية التعقيم تستمر 30 ثانية فقط.

وأكدت "سامسونج"، انها ستوسع من خدمة التعقيم لتصل لدول أخرى، منها الارجنتين، فنلندا، الدانمارك، تشيلي، اسبانيا، وروسيا.