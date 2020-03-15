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محافظ الخليل يعلن عن جهوزية مشفى الهلال الأحمر للحجر الصحي

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 16:06 - 15 مارس 2020
مشفى الهلال الاحمر مشفى الهلال الاحمر
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أعلن محافظ الخليل اللواء جبريل البكري، اليوم الاحد، جهوزية مشفى الهلال الأحمر المخصص للحجر الصحي لاستقبال المصابين من وباء كورونا المستجد.

وقال البكري، :"ان مشفى الهلال الأحمر في مدينة حلحول، اصبح جاهزًا وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في احدث تصريح له، ارتفاع حالات الإصابات بوباء كورونا إلى 39 حالة، معظمهم من مدينة بيت لحم.

يشار إلى ان الرئيس محمود عباس أعلن بداية الشهر الحالي، حالة التأهب القصوى، وسط إغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة والسياحية، ومنع إقامة التجمعات البشرية باستثناء المستشفيات، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي وباء كورونا بين الأشخاص.

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