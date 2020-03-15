لأول مرة في تاريخ "إسرائيل".. جلسة حكومية عبر فيديو كونفرانس

عقدت الحكومة الإسرائيلية لأول مرة في تاريخها جلستها الأسبوعية اليوم الأحد عبر خاصية الفيديو كونفرانس خشية من تفشي وباء كورونا.

ونشر موقع اذاعة جيش الاحتلال عبر الفيسبوك وتويتر صورة لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال أثناء إدارته للجلسة عبر الفيديو كونفرانس وأمامه الوزراء، فيما نشر الوزراء صور لجلسة الحكومة عبر منصاتهم الاجتماعية المختلفة.

وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان أكد، أن الاجتماع الذي يعقد في الوقت الحالي هو الأول من نوعه، لأنه يجرى عبر الفيديو كونفرانس، بهدف الحفاظ على قواعد مسافة معينة، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أن اجتماع نتنياهو بالوزراء هو جلسة استثنائية لما تمر به "إسرائيل" –الأراضي الفلسطينية المحتلة- من ظروف طارئة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.







