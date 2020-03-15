4 وفيات في الجزائر بسبب وباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاحد، وفاة 4 حالات جديدة وباء كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى سبع حالات.

وقالت الوزارة في بيان لها، "سجلت أربع حالات وفاة، بينهم امرأة تبلغ من العمر 84 عامًا من ولاية البليدة".

وأضافت، ان عدد الإصابات وباء كورونا بلغ 45 حالة، حتى الان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، ان فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، بعد ان أصاب نحو 139 دولة، فيما بلغ اجمالي الإصابات الفيروس 152 ألف حالة، ووفاة اكثر من 5 آلاف حالة، حول العالم.

وتعرضت الدول المصابة بالوباء إلى خسائر اقتصادية كبيرة تجاوزت مليارات الدولارات، منذُ ظهور وباء كورونا في مقاطعة ووهان الصينية، قبل ان يمتد لدول العالم، جراء إعلان حالات الطوارئ بإغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة والسياحية.