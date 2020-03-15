كيف تتعامل تركيا مع فيروس كورونا؟

أكدت وزارة الصحة التركية أنها تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل عدم انتشار الفيروس ومحاصرته.

و كان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين في تركيا إلى خمس حالات

من جهته قال قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، يوم الخميس، إن السلطات قررت إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية لمدة أسبوع، اعتبارا من 16 مارس، وإغلاق الجامعات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

وأوضح كالين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء في القصر الرئاسي،أن بلاده ستستعين بتقنيات التعلم عن بعد لأجل كبح انتشار العدوى.

وأشار إلى أن هناك طواقم طبية في جميع المطارات تعمل على مدار الساعة من أجل فحص المسافرين

وأشار إلى أن جميع الأحداث الرياضية التي ستقام في تركيا، لن تسمح بدخول الجمهور حتى نهاية أبريل المقبل.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الدينية عن إمكانية أداء صلاة الجمعة في البيوت.

من جهة، أكدت وزارة الدفاع التركية استخدام الكاميرات الحرارية في جميع الوحدات العسكرية، واستعمال العاملين على الحدود للملابس الواقية من الفيروسات.