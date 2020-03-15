قناة عبرية: عزل مسؤول إسرائيلي بسبب فيروس كورونا

اكدت القناة 7 العبرية، اليوم الاحد، عزل بما يسمى بالمتحدث باسم وزارة الخارجية "الإسرائيلية" داخل الحجر الصحي، خشيةً من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت القناة، "إنه تم عزل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد احتكاكه بمصاب بفايروس كورونا داخل حافلة".

وأعلنت ما تمسى بوزارة الصحة الإسرائيلية، في أحدث إحصائية لها، إصابة أكثر من 200 مستوطن بفيروس كورونا، إضافة إلى عزل حولي 32 ألف داخل الحجر الصحي، بينهم ألف طبيب.

وقرر الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق كافة المؤسسات التعليمية وبعض المرافق العامة ومراكز التسويق والمقاهي، ضمن إجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت فيروس كورونا وباء عالمي، بعد ان اصاب 132 دولة، وخلف أكثر من 5 آلاف ضحية، ومئات الآلاف من الإصابات.