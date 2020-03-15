بالأرقام.. عدد الاصابات والوفيات لوباء كورونا في العالم



نشرت وكالة فرانس برس احصائية وصفتها بالرسمية، عدد ضحايا وباء كورونا المنتشر في دول العالم منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر الماضي.

واستندت وكالة فرانس برس على مصادر خاصة، قائلة: "إن عدد حالات الوفاة من وباء كورونا يصل إلى 5796 شخصًا في العالم أجمع.

كما أشارت الوكالة الفرنسية إلى أن عدد المصابين في 139 دولة بلغ نحو 154620 إصابة منذ بداية انتشار الوباء.

إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس كوفيد-19 تختلف بحسب البلد.

ومنذ التعداد السابق السبت عند الساعة 17,00 ت غ، سُجّلت في العالم 32 وفاة جديدة و2839 إصابة جديدة.

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80844 إصابة، بما في ذلك 3199 وفاة فيما شفي 66911 شخصًا.

وأعلنت الصين تسجيل 20 إصابة جديدة و10 وفيات منذ مساء السبت وحتى التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش الأحد.

وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت حتى تاريخ إعداد الحصيلة الأحد، 2597 وفاة (22 حالة جديدة) من أصل 73780 إصابة (2819 إصابة جديدة).

وأكثر الدول تضرراً بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 1441 وفاة من أصل 21157 إصابة ثم إيران مع 611 وفاة و12729 إصابة

ثم إسبانيا مع 183 وفاة و5753 إصابة وفرنسا حيث سُجلّت 91 وفاة و4499 إصابة.

وبلغ عدد الإصابات في آسيا عند الساعة 09,00 ت غ الأحد 91707 حالة (3317 وفاة) وأوروبا 44747 حالة (1786وفاة) والشرق الأوسط 14011 حالة (625 وفاة)

والولايات المتحدة وكندا 3128 إصابة (52 وفاة) وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 448 حالة (6 وفيات) وأوقيانيا 303 إصابة (3 وفيات) وإفريقيا 280 حالة (7 وفيات).