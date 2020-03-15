8 حالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت دولة الكويت، اليوم الاحد، ثمانية حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من مائة حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا، فيما ناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق جميع المجمعات التجارية، ومراكز التسويق والمرافق العامة، باستثناء الخاصة بالمواد التموينية والمستشفيات الصحية، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، بان بلاده قامت ببناء ثلاثة مراكز للحجر الصحي، فضلاً عن إجراءات استباقية لموجهة خطر فيروس كورونا، منها أداء الصلوات الخمس في البيوت.

يُشار إلى ان منظمة الصحة العالمية، أعلنت ان فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً، بعد ان امتد لأكثر من 132 دولة، دون التوصل إلى لقاح مضاد للفيروس.