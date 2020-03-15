الاتحاد الإسلامي يشكّل خلية أزمة لنشر التوعية الوقائية حول "كورونا"

شكّل الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي، خليّة أزمة من المنتديات الصحية والطبية؛ لنشر التوعية الوقائية بين أبناء شعبنا حول فايروس "كورونا" الذي بات وباءً عالمياً يهدد البشرية.

وقرر الاتحاد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة الفايروس، من بينها وقف التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الجماعية.

وأوضح رئيس الاتحاد د. محمد مشتهى، أن تلك الإجراءات تأتي انسجاما مع حالة الطوارئ السائدة في المجتمع والتي يجب الالتزام بها، كجزء لا يتجزأ من استشعار المسؤولية الاجتماعية والوطنية والأخلاقية والدينية تجاه شعبنا.

وناشد د. مشتهى كوادره العاملة في المنتديات الصحية، للقيام بواجبها تجاه المجتمع من خلال الشروع بحملات توعية وتثقيف حول فيروس "كورونا"، مؤكداً أن الوعي بالأشياء يجعل الناس أكثر فهماً لها وحذراً من الوقوع في تداعياتها.

ولفت د. مشتهى إلى أن معركة "كورونا" التي باتت مفروضة على العالم بما فيه شعبنا، تدعونا إلى التكاتف والتماسك لمواجهتها، متمنياً السلامة التامة لأبناء شعبنا.