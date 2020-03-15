أوقاف غزة تصدر بيانًا مهمًا من 10 نقاط احترازًا من وباء كورونا

أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الأحد، بيانًا هامًا بخصوص اجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا وحفاظًا على حياة المصلين في المساجد.

ويتكون بيان الوزارة من 10 نقاط هامة ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها كافة المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة والعالم أجمع.

ومن تلك الاجراءات:

على الأخوة المرضى وكبار السن، وضعاف المناعة، والأطفال أداء كافة الصلوات في البيوت مع اهاليهم وعدم الذهاب للمساجد. قضاء الحاجة والوضوء يكون في البيوت، وتستخدم الحمامات العامة في أضيق حدود. من أراد شهود صلاة الجماعة في المسجد يحضر معه سجادة صلاة من بيته تكون خاصة به ولا يصلي عليها أحد غيره، ويواظب على تعقيمها. المباعدة بين صفوف الصلاة بحيث يمكن ترك موضع سطر بلا مصلين واشغال السطر الذي يليه ما أمكن ذلك. وقف كافة الاحتفالات والمحاضرات العامة في المساجد وتقليص الدروس وحصرها في تعزيز الثقة بالله، وتوجيهات لمواجهة الوباء وتكون مختصرة وقصيرة. التأكيد على المحفظيَّن وقف حلقات التحفيظ ودورات التلاوة والتجويد، وينطبق ذلك على كل الجمعيات التي تعمل في هذا المجال. نؤكد على الائمة عدم الاطالة في الصلاة وضرورة القنوت المختصر في الصلوات. دعوة المصلين في كل مسجد لإطلاق حملة تعقيم يومية لمساجدهم بحيث يتم تعقيم سجاد الصلاة وكافة الأسطح التي تتم فيها الملامسة. تقليل مدة المخالطة في أي مكان بما في ذلك المساجد، والاكتفاء بأداء الفرائض في المسجد وأداء النوافل وتلاوة القرآن في البيت. اغلاق ثلاجات المياه الموجودة في المساجد.





