أوقاف القدس تقرر إغلاق المصليات المسقوفة في الأقصى بسبب كورونا

قررت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اليوم الاحد، إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى والقدس الشريف، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، :"قرار إغلاق المصليات المسقوفة جاء حفاظًا على صحة المصلين، من الوباء.

وأضافت، ان الصلاة ستكون في ساحات الأقصى المفتوحة، حتى إشعار آخر، مؤكدةً على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المسجد.

وأدى عشرات المصليين الفلسطينيين صلاة الظهر اليوم، في ساحة الأقصى، تجنبًا لانتشار الوباء.

يشار إلى انه منذُ ظهور فيروس كورونا مطلع العام الحالي، في مقاطعة ووهان الصينية، فقد تجاوز عدد الوفيات بعد امتداده إلى دول العالم بسبب الفيروس لأكثر من 5 آلاف حالة، وأكثر من 150 الف مصاب، في أكثر من 139 دولة.



