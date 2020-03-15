اشتيه : 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا ظهرت عليهم بوادر التعافي

أعلن محمد اشتيه رئيس حكومة رام الله اليوم الاحد 15/3/2020، ان 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا ظهرت عليهم بوادر التعافي ، بعد إجراء فحوصات على 21 مصاب من مجموعه 38 مصاباً بكورونا.

وقال اشتيه خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم ان ست حالات لا تزال مصابة بالفيروس ولم تتعافى ، وان السيدة الالمانية وضعها صعب جداً بالاضافة الى حالتين متوسطتين و سائق الحافلة من القدس الذي قد بدء بالتعافي .

وبين اشتيه ان سبب هذا التعافي هو وجودهم في الحجر الصحي بانتظام والتزام عائلاتهم مع جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وتابع : "الامر مطمئن ولكن سنبقى على الاجراءات كما هي في جميع الاراضي الفلسطينية وهؤلاء ال 21 شخصا من اوائل الحالات التي اصيبت الاشخاص الذي بدا عليهم التعافي، ومن جرى له فحوصات اخرى وفي حال اظهرت النتائج شفائهم بالكامل سيتم عودتهم الى منازلهم .

وبين الى انه بالرغم من تعافي عدد من المصابين بالفايروس الا ان احالة الطوارئ التي اعلن عنها مستمرة .

ويشار الى ان رئيس السلطة محمود عباس اعلن عن حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية كإجراء احترازي حتى نهاية الشهر الجاري .









