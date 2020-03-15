6حالات إصابة في الاردن بكورونا بينهم 4 سياح فرنسيين

أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة وزير الإعلام الأردني، ، اليوم الأحد 15/3/2020، عن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وبين العضايلة نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين، وسنتخذ القرار المناسب حينها"، معربا عن شكره للقطاع الخاص على تجاوبه مع إجراءات الحكومة.

وأكد أن تعليمات الحكومة ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن القانون سيطبق على المخالفين.

بدوره، قال وزير الصحة الأردني سعد الجابر إن الحالات الست المصابة تعود لمواطن أردني قادم من بريطانيا، وآخر خالط سائحة أميركية قادمة من مصر، إضافة إلى 4 سياح فرنسيين متواجدين في المملكة.