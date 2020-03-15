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الأمر سيستغرق شهورا

فريق بجامعة هولندية يتمكن من تطوير عقار للقضاء على كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:57 - 15 مارس 2020
فحص كورونا بغزة فحص كورونا بغزة
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أعلنت وكالة "أنسا" الإيطالية عن توصل فريق من الباحثين بجامعة أوتريخت الهولندية لتطوير أول عقار يهاجم فيروس كورونا  ، يقوم على جسم مضاد أحادي النسيلة ويفيد بالتعرف على البروتين الذي يعتمد عليه الفيروس.

البحث نشر على موقع "BioRxiv"، وهو من إعداد فريق من الجامعة الهولندية برئاسة الباحث شونيان وانغ.

وأشار البحث الى أنه من خلال الارتباط ببروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا، يمنع الجسم المضاد وحيد النسيلة من ربط الخلايا، وبهذه الطريقة يصبح من المستحيل اختراق الفيروس لها لتتكاثر.

وأضاف أنه ولهذا السبب فإن الباحثين مقتنعون بأن الأجسام المضادة لها إمكانات مهمة "للعلاج والوقاية من كوفيد - 19".

ويشار الى ان الفريق الطبي كان يعمل على تطوير جسم مضاد لـ السارس عندما انتشر وباء كورونا، وتوصلوا الى أن الأجسام المضادة ضد المرض الأول يمكن أن تمنع الثاني أيضا.

وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن مدى سلامته وفعاليته.

 

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