5 نصائح من منظمة الصحة العالمية للحماية من كورونا

قدم تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاحد 15/3/2020 ، خمس نصائح لمنع تفشي فيروس كورونا وخاصة انه لم يكتشف لقاح للعلاج حتى اللحظة .

وقال أدهانوم "عمل عظيم أن يتداول الناس على نطاق واسع نصائح منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم".

النصائح الخمسة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية تساهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي ، ومن هذه النصائح :

1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

2- تغطية الفم عند الكحة أو العطس بواسطة الكوع.

3- تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان.

4- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين تقدر بمتر واحد.

5- إذا شعرت بالمرض التزم بالبقاء في المنزل.

ويشار الى ان عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في كانون الأول الماضي بلغ حتى اليوم ، 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.