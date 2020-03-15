كورونا ينقذ نتنياهو من المحاكمة

قرر القضاء "الاسرائيلي" اليوم الاحد 15/3/2020 تأجيل محاكمة رئيس وزارة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحتى ال24 من مايو ، بعد تفشي فيروس كورونا .

وقالت محكمة القدس انه كان من المقرر محاكمة نتنياهو يوم 17 مارس في إطار 3 قضايا فساد ، ولكن تم التأجيل بعد التطورات المتعلقة بكورونا .

قرار التأجيل جاء بعد قرار أمير أوحانا وزير العدل، حول تعليق كل جلسات المحاكمة باستثناء العمليات القضائية العاجلة، في إطار حزمة التدابير لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفضت محكمة دائرة القدس في وقت سابق طلب دفاع نتنياهو تأجيل افتتاح المحاكمة ل45يوما بذريعة عدم حصول محاميه على مواد التحقيق ، حيث ان نتنياهو متهم بالحصول على رشوة والاحتيال وخيانة الثقة، فيما ينفي بدوره ارتكاب أي مخالفة.

وتعقيبًا على ذلك طلبت الحركة من أجل نزاهة السلطة من المستشار القانوني للحكومة أن يوعز إلى الجهات المعنية بتجميد قرار الوزير أوحانا باعتباره يتولى مهام منصبه الحالي في إطار حكومة لتسيير الإعمال ليست مخولة صلاحية القيام بذلك.

وقالت الحركة إن الأنظمة التي أصدرها أوحانا تتنافى وقانون كرامة الإنسان وحريته ولم تطرح على الكنيست لإقرارها وبالتالي فإنها لاغية.

وحذرت من أن "هذه الأنظمة لا تستهدف إلا تخليص نتنياهو من المثول أمام القضاء مما يشكل دوسا لسلطات تطبيق القانون في دولة إسرائيل".

يذكر أن المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس المحتلة، رفضت الأسبوع الماضي طلب نتنياهو بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ 45 يوما، كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.

يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قرر في كانون الأول/ديسمبر الماضي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا هي: "القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000".