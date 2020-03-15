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ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:04 - 15 مارس 2020
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم 15 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير أيمن ربحي مصطفى الشرباتي (53 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1998، وأمضى 22 عامًا في سجون الاحتلال.

من القدس المحتلة/

الأسير أحمد بديع مصطفى حسين (34 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد منصور موسى شومان (25 عاماً) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

ومن جنين/

الأسير أحمد بديع حسين صالح (34 عامًا) المحكوم بالسجن 40 عامًا..

والأسير بلال أمين محمود كميل (42 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2006، وأمضيا 14 عامًا في سجون الاحتلال.

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