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الأسير المجاهد بلال كميل يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:48 - 15 مارس 2020
بلال كميل بلال كميل
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد بلال أمين محمود كميل (42 عاماً) من بلدة قباطية قضاء محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/03/2006م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي 20 عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي ونشاطه العسكري ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير بلال كميل من مواليد01/01/1978م وهو متزوج ولديه أربعة من الأبناء؛ ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

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