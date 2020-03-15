أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 15/3/2020، تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.