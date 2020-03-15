ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "اسرائيل" لـ200

أكدت وزارة الصحة "الاسرائيلية" اليوم الاحد 15/3/2020، ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في "إسرائيل" إلى 200 وفق تقرير وزارة الصحة "الإسرائيلية" .

وبحسب الوزارة فإن 178 من المصابين بوضع صحي طفيف، و11 بحالة متوسطة، 2 بحالة خطيرة، مشيرة ً الى انه يمكث 157 مصابًا في المستشفيات، فيما سيتم إدخال 5 مرضى للمستشفيات، ويخضع 35 مريضًا العزل المنزلي.

ومساء السبت أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن سلسلة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقرر نتنياهو إغلاق المطاعم والمقاهي وصالات السينما. مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار العمل في محال السوبر ماركت والصيدليات لتقديم الخدمات. وتقرر إغلاق المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد.

وأكد نتنياهو أنه لن يكون هناك أي نقص في توفر المواد الغذائية. مجددًا دعوته للإسرائيليين بالامتناع عن الدخول بالمئات لمحال السوبر ماركات لتخزين المواد الغذائية.

وبين رئيس حكومة الاحتلال، أنه سيعرض اليوم على الحكومة استخدام وسائل مكافحة "الإرهاب" التي تعتمد على التكنولوجيا لرصد المدنيين بهدف مواجهة هذا المرض، وخاصةً تحديد أماكن المرضى المعزولين الذين لا يلتزمون بقرار العزل ويخرجون من منازلهم.

وقال إن "إسرائيل" يجب أن تمر لأسابيع روتين جديد من أجل التغلب على هذا الفيروس الذي وصفه بأنه "عدو غير مرئي".