الرئيس الصيني يتعهد بمساعدة "إيران" لمكافحة "كورونا"

تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ في رسالة وجهها لنظيره الإيراني، حسن روحاني، بتقديم "كل المساعدات الممكنة" لإيران في مكافحة فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، نقلت أن "شي جين بينغ" وجه مؤخرا رسالة لروحاني، حيث "أعرب له عن خالص تعازي الصين حكومة وشعبا" بضحايا انتشار فيروس كورونا ، وخاصة بعد تسجيل 97 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في إيران خلال يوم واحد.

شي جين بينغ، قال أن "الصين وإيران شريكان استراتيجيان كاملان، فيما تتميز العلاقات بين شعبيهما بصداقة تقليدية"، مشيرا إلى أن إيران قدمت "مساعدة ودعما نزيهين ووديين للصين في مكافحتها الوباء".

وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده عرضت على إيران دفعة من الأدوية الخاصة بمكافحة الفيروس، وأرسلت إلى الجمهورية الإسلامية مجموعة خبراء متطوعين في مجال الصحة لمساعدتها في التعامل مع هذا الوباء.

وشدد شي جين بينغ على أن بلاده "مستعدة لتكثيف التعاون مع إيران لردع الوباء"، معربا عن قناعته بأن "الحكومة والشعب الإيرانيين سينتصران بلا شك في هذه المعركة ضد تفشي الفيروس".

وتشير المعطيات الرسمية الواردة خلال الأسابيع الماضية، إلى تراجع كبير في وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضي الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم، خاصة إيران وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيا متسارعا.

وحتى هذه اللحظة سجل في إيران 12729 مصابا بفيروس كورونا من النوع "COVID-19"، الذي ينحدر من مدينة ووهان الصينية، بما في ذلك 611 حالة وفاة.