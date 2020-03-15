ترامب خالٍ من "فيروس كورونا" وإصابة أول وزير عربي

أكدت نتائج فحوص الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن عن إصابة أول وزير عربي بالفيروس الذي بات ينتشر بشكل متسارع في العالم أجمع.

وأفاد شون كونلي طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الفحوص خلصت إلى أن ترامب خال من فيروس كورونا.

وكان ترامب أعلن السبت في واشنطن أنه خضع مساء الجمعة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه لا يعاني من الحمى، وإنه لجأ إلى الاختبار ردا على استفسارات إعلامية متكررة، وفي وقت سابق قال ترامب إن أطباء البيت الأبيض أبلغوه أنه لا يحتاج إلى إجراء الاختبار، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وكان ترامب قد حضر مأدبة عشاء في فلوريدا مع أحد المقربين من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وثبت لاحقا إصابة ذلك المسؤول البرازيلي بالفيروس.

إصابة أول وزير عربي

وفي المغرب أعلن عن إصابة وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا بحسب ما أعلنت الوزارة السبت، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المغرب إلى 18 شخصا، بينما أعلنت السلطات إجراءات متسارعة للتصدي لانتشار الفيروس.

وقال بيان لوزارة التجهيز والنقل إن الفحوص الطبية أكدت إصابة الوزير بالفيروس "بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية وإحساسه بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس".

وأضافت أنه "يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال من بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة".

وأفادت وزارة الصحة في وقت سابق السبت بتسجيل تسع إصابات جديدة بالفيروس في مدن مختلفة، ثمان منها لمغاربة وفدوا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بين 24 فبراير/شباط و12 مارس/آذار الجاري.

وسجل عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في دول أوروبية عدة ارتفاعا قياسيا أمس السبت. وقررت العديد من الدول الأوروبية تقييد الدخول إلى أراضيها بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.