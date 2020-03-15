"مهجة القدس": الأسير محمد كراجة يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير محمد اسعود شفيق كراجة (35 عاماً) من مخيم عايدة قضاء مدينة بيت لحم أنهى ستة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الـسابع عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/03/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (17) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والقيام بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير محمد كراجة من مواليد 23/05/1985م وهو أعزب. ويقبع حالياً في سجن مجدو.