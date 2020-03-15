مستوطنون يقتحمون قرية الجانية غرب رام الله يحطمون زجاج 20 مركبة جنوب نابلس

حطم مستوطنون، فجر اليوم الأحد 15/3/2020، زجاج 20 مركبة في بلدة حوارة جنوب نابلس، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أطراف قرية الجانية غرب رام الله.

غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة ، قال ان مستوطنين هاجموا الجهة الغربية من بلدة حوارة، قرب منتزه "كنتري حواره" واستهدفوا 20 مركبة بالحجارة، ما أدى إلى الحاق أضرار بها.

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين اللذين أطلقوا النار بشكل عشوائي.

واقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أطراف قرية الجانية غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين حاولت اقتحام قرية الجانية غرب رام الله بحماية جيش الاحتلال، ما أدى لوقوع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لهم، رغم إطلاق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.