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فيروس كورونا يحيي فيلماً أمريكياً تنبأ بظهوره!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:19 - 15 مارس 2020
فيلم العدوى فيلم العدوى
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احيا فيروس كورونا المستجد (covid-19) شعبية الفيلم الأمريكي (عدوى) الذي تنبأ بنفس أحداث تفشي فيروس كورونا، ليعود الفيلم لقائمة الأكثر مشاهدة بعد مرور 10 أعوام على إنتاجه.

والمتابع لفيلم "عدوى" الامريكي يلحظ أنَّ هناك تقاطعاً كبيراً بين احداث الفيلم وأحداث تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أدهش العالم عن حجم التقاطعات والمصادفات.

وأحداث الفيلم تدور حول وباء يجتاح العالم ويحصد الآلاف من الضحايا، وغطى وقائع ومشاهد تشابه تماما واقع ما يحدث الآن جراء تفشي فيروس كورونا.

وما يزيد حيرة المشاهد، هو ما أظهره الفيلم من تشابه الوباء مع فيروس كورونا في وسائل انتقال العدوى، إضافة إلى أعراضه، ليظهر التساؤل حول ما إذا تم تطبيق الفيلم على أرض الواقع.

وفيلم "عدوى" هو فيلم أمريكي من إخراج ستيفن سودريرغ وإنتاج عام 2011 وتدور أحداثه عن وباء بفعل فيروس ينتقل عبر اللمس والهواء، ومحاولات الباحثين والمختصين للسيطرة عليه، والتداعيات السلبية له على النظام الاجتماعي.

 

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