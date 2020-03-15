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الكشف عن موعد انتهاء وباء فيروس كورونا.. هكذا سينتهي!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:18 - 15 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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توقع رئيس لجنة الخبراء التابعة للجنة الحكومية لشؤون الصحة في جمهورية الصين الشعبية جون نانشانغ أن يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد (covid-19) بحلول شهر يونيو/حزيران القادم.

واوضح جون نانشانغ أنَّ القضاء على فيروس كورونا في هذا الوقت يتطلب من جميع دول العالم بذل قصارى جهدهم لمكافحة هذا الوباء.

وناشد المسؤول الصيني جميع البلدان الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية وبذل جهودها في هذا السبيل، وضرورة اتخاذ تدابير وقائية قبل أن يصل الفيروس إلى دولهم.

ويعتقد جون نانشانغ أن حلول الشهور الدافئة قد يساعد على إبطاء وتيرة استشراء الفيروس.

 

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