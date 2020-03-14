حكومة طوارئ وطنية في "إسرائيل" تحت رعاية كورونا؟

كتب: سعيد بشارات

نتنياهو أعلن اليوم أنه ستغلق رياض الأطفال وأماكن الترفيه، ويمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وأضاف: "نحن في حالة حرب".



أزرق أبيض وافق على حكومة وحدة- طوارئ برئاسة نتنياهو لمدة سنة، ثم يأتي جانتس لمدة سنتين بالتناوب، ثم يأتي مرة أخرى نتنياهو ليحكم آخر سنة.



هذه الموافقة جاءت بعد سلسلة مشاورات لرباعية الحزب وبعد أن ناشد نتنياهو اليوم غانتس وليبرمان وعمير بيرتس للانضمام إلى حكومة الطوارئ كون الأمر يحتاج لميزانية مستعجلة لا تستطيع الانتقالية اقرارها، ليبرمان ايد حكومة طوارئ من ازرق والليكود.



في ظل كورونا ايضاً، الكنيست مستعد لتغييرات اساسية في نظامه بحيث سيسمح لأول مرة بادارة الجلسات عبر الفيديو دون الحضور الى الكنيست وذلك لكبر سن الأعضاء واحتمال تعرضهم للخطر.



عدد الاصابات بالكورونا في إسرائيل بلغت 193. وأمر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم السبت جميع الجنود العاملين بالعودة إلى القواعد غدًا. بالإضافة إلى ذلك ، طُلب من المقاتلين ، في قواعد التدريب والوحدات المغلقة ، الاستعداد لإقامة طويلة تصل إلى شهر واحد.