الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى للطيران الحربي السعودي

اعلنت القوات المسلحة اليمنية "أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرة عسكرية تابعة للعدوان السعودي من طراز F15 في سماء محافظة الجوف وأجبرتها على مغادرة الأجواء."

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قال إن "الدفاعات الجوية مساء اليوم من التصدي لطائرة حربية نوع F15 في سماء محافظة الجوف وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية، تمت عملية التصدي بمنظومة فاطر1 الدفاعية.".

مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في التصدي لكل محاولات الأعداء حتى الوصول إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل.

وكانت القوات اليمنية أزاحت الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي، في الـ23 من شباط الماضي، هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.