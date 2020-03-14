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الداخلية: معبر رفح مغلق أمام الجميع باستثناء الحالات الطارئة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:43 - 14 مارس 2020
معبر رفح معبر رفح
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أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم السبت، تنويهاً مهماً بشأن معبر رفح، مشيرةً إلى أنَّ البري مغلق بشكل كامل باستثناء بعض الحالات المرضية الطارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنَّ  إغلاق المعبر يأتي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"، وبناء على ذلك سيتم إغلاق صالة التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنَّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصاب حوالي 150 ألفا في 149 دولةً وإقليماً، إلى جانب وفاة حوالي 5 آلاف و600 آخرين، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

 

 

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