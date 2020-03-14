بينها اغلاق المعابر.. غزة تتخذ سلسلة اجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا

أعلن رئيس لجنة المتابعة الحكومية محمد عوض عن سلسلة اجراءات تم اتخاذها لمنع انتشار فيورس كورونا في قطاع غزة.

و قال عوض خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة بشأن فايروس كورونا، عقد مساء اليوم السبت: "إنه تقرر إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر إلا للحالات الطارئة".

و وفقا لعوض، فقد تقرر استمرار تعليق التحاق الطلبة بالمؤسسات التعليمية حتى نهاية مارس، بالاضافة لمنع المؤسسات من إقامة أي تجمعات تزيد عن 100 شخص.

كما تم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العلاقة واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين ومن بين ذلك التوقيف و التحويل الى الحجر الصحي في معبر رفح و الاحالة الى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع

و أكد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، داعيا شعبنا أن يقدم نموذجًا في الالتزام بها.