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كيف يصل إليك فيروس كورونا دون أن تدري!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:29 - 14 مارس 2020
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نشر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، شريط فيديو على حسابه الموثق بموقع "تويتر" يظهر الأخطاء البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا بين أشخاص كثيرين دون أن يعلموا بذلك، لا سيما في المنشآت الصحية كالمستشفيات.

ويظهر الفيديو في المقطع الأول طبيبا كان يعالج مريضا كان يعاني من أمراض نفسية، وينهي الطبيب عمله دون أن يغسل يديه لاسيما أنه لمس أوراقا وأسطح أخرى، الأمر الذي نقل الفيروس إلى ممرضة، ثم بدأ الفيروس في التفشي.

وفي المقطع الثاني، يستخدم الطبيب معقم اليدين بعد الكشف عن المريض، وهو الإجراء السهل والمطلوب لمواجهة فيروس كورونا في ظل عدم توفر عقار له.

وكتب الربيعة في التغريدة المرفقة مع الفيديو "أنصح الجميع بالمحافظة على غسل اليدين خاصة بعد السعال والعطس أو استخدام المطهر حرصًا على صحتكم".

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