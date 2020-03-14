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قناة عبرية: "اسرائيل" تدرس تعطيل المرافق الاقتصاية بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:16 - 14 مارس 2020
وباء كورونا في اسرائيل وباء كورونا في اسرائيل
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ذكرت مصادر عبرية اليوم السبت إن "إسرائيل" تدرس إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء أماكن العمل الحيوية.

و نقلت قناة "كان"  العبرية، عن مصادر وصفتها ب "المطلعة" قولها إن وزارة المالية تفحص التبعات الاقتصادية لهذا الإجراء المقدرة كلفته بمليارات الشواقل.

و لفتت القناة العبرية الى أن سلطات الاحتلال تبحث إمكانية تقييد حركة السكان ووسائل المواصلات العامة وإغلاق رياض الأطفال.

و كانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 164 إصابة. ووفقا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإنه 2 إصابات وصفت بالخطيرة، و10 إصابات في حالة متوسطة و152 إصابة طفيفة.

 

 

 

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