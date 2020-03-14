حلم ليفربول بالدوري الانجليزي يتبدد

أشارت التقارير الصحفية إلى أن آراء الأندية الانجليزية تتفاوت بشأن ما سيكون عليه مصير الدوري، بين دعوات لاستكماله من حيث توقف، وأخرى تدعو لإلغائه.

وأفادت المصادر الإعلامية نقلا عن أحد أندية الدوري الممتاز إشارته الى "وجود فرصة بنسبة 75 بالمئة لعدم استكمال الدوري هذا الموسم".

من جهتها، نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غريغ كلارك، اعتقاده أنه بات من الصعوبة استكمال الدوري الممتاز.

وطرحت الصحيفة سيناريوهات دراماتيكية بحال حصول ذلك، تشمل تكبّد الأندية خسائر مالية ضخمة، وصولا إلى احتمال حرمان ليفربول من التتويج بلقب ينتظره منذ 30 عاما.

ويتصدر ليفربول الترتيب حاليا برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني (57 نقطة من 28 مباراة).

ومن المقرر أن تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا الخميس المقبل، للبحث في مصير البطولة، بعد تعليق منافساتها حتى مطلع أبريل بسبب فيروس كورونا المستجد.