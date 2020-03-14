اشتية يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى في ظل تفشى "كورونا"

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت الاحتلال "الإسرائيلي" بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، خصوصًا المرضى والذين يعانون من الأمراض المزمنة، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في "إسرائيل".

وقال اشتية خلال لقائه عددا من ذوي الأسرى في مكتبه برام الله، "سنوجه رسالة لهيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لأسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

وشدد على أهمية عمل هيئة الأسرى بمتابعة سلامة نحو 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.