اشتية يطالب الاحتلال بالافراج عن جميع الأسرى

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جميع الأسرى لا سيما المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في "إسرائيل".

وقال اشتية، في تصريح صحفي، اليوم السبت: "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

وشدد اشتية على أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.