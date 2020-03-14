البطنيجي: اعتقال شخص مشتبه بترويج اشاعات شمال غزة

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أيمن البطنيجي ان المباحث العامة بالشرطة، القت الليلة الماضية، القبض على مشتبه به من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، على خلفية ترويجه شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومعلومات كاذبة تضر بالصالح العام وتثير البلبلة في صفوف المواطنين،.

و بحسب البطنيجي، فإن المعتقل ستتم إحالته للجهات المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

و جدد البطنيجي تأكيد جهاز الشرطة على ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل نشرها وتداولها، واستقائها من المصادر الرسمية، مؤكدا أن الشرطة لن تسمح لأحد بتهديد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.



