الشرطة تعتقل 5 من اصحاب المحلات التجارية في جنين لهذا السبب!

اعتقلت الشرطة الفلسطينية اليوم السبت خمسة مواطنين من أصحاب المحلات في مدينة جنين، لمخالفتهم التعليمات الصادرة بخصوص الطوارئ.

و أكدت مصادر محلية أن الاجهزة الامنية في الضفة الغربية مستمرة في تنفيذ الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يخالف القانون.

و أعلن براهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع صباح اليوم السبت 14/3/2020 الى 38 حالة بعد تشخيص ثلاث حالات جديده في مدينه بيت لحم من المخالطين للمصابين.

واشار الناطق باسم الحكومة خلال الموجز اليومي ان هذه الحالات سُجلت بعد فحص عينات ٣٥ مشتبه بالإصابة بهم صباحا.

وأكد ملحم ان الحالة الصحية للحالات ٣٥ التي تم الاعلان عنها في السابق في الحجر الصحي مستقرة.

وقال ملحم إن أعداد المواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل الى 6,429 منهم 2676 في قطاع غزه.