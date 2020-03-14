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مساجد الكويت تختتم الآذان بدعوة المصلين للصلاة في بيوتهم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:24 - 14 مارس 2020
مساجد الكويت مساجد الكويت
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تداول نشطاء مواقع التواصل، مقاطع  فيديو يظهر صوت مؤذن في أحد المساجد في الكويت وهو يختم الآذان بـجملة "الصلاة في بيوتكم"، و ذلك بعد قرار وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

و قررت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

 

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