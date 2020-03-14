مساجد الكويت تختتم الآذان بدعوة المصلين للصلاة في بيوتهم

تداول نشطاء مواقع التواصل، مقاطع فيديو يظهر صوت مؤذن في أحد المساجد في الكويت وهو يختم الآذان بـجملة "الصلاة في بيوتكم"، و ذلك بعد قرار وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

و قررت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.