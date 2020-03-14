مساجد الكويت تختتم الآذان بدعوة المصلين للصلاة في بيوتهم

تداول نشطاء مواقع التواصل، مقاطع فيديو يظهر صوت مؤذن في أحد المساجد في الكويت وهو يختم الآذان بـجملة "الصلاة في بيوتكم"، و ذلك بعد قرار وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
و قررت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
المؤذن في الكويت بينادي.— محمد ابن عوف (@ABOOUF22) March 13, 2020
الصلاة في بيوتكم بدل من حي على الصلاة بعد انتشار الكورونا
لا منجا ولا ملجأ الا إليك يارب العالمين ....رحمن الدنيا ورحيمهما ألطف بعبادك في كل مكان pic.twitter.com/lTsBZzUkN0