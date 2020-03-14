الأمم المتحدة تدعو موظفيها للدوام من المنازل بسبب فيروس "كورونا"

ضمن التدابير و الاجراءات التي تتخذها لمنع تفشي فيروس كورونا، طالبت منظمة الأمم المتحدة، موظفيها بالعمل من المنزل، و ذلك بعد اعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق الجمعة، حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب الفيروس القاتل، بعد إعلانها من قبل في نيويورك الولاية والمدينة.

و قال بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة: "إن موظفي الأمم المتحدة سيعملون من منازلهم، اعتبارًا من الإثنين المقبل 16 آذار/ مارس الجاري، وحتى 12 نيسان/ أبريل المقبل، ولن يكونوا مضطرين للقدوم إلى المقر العام للمنظمة في مانهاتن".

ووفق البيان، فسيتم بعد 3 أسابيع تقييم الوضع مجددًا.