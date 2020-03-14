لماذا ارتفع الدولار وهبط أسعار الذهب..؟

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين، ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الفترة الحالية، مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث وصل سعر البيع اليوم السبت الموافق 14/3/2020، إلى 3.62 دولار/ شيكل، و5.12 دينار / شيكل، وقُوبل هذا الارتفاع بهبوط في أسعار الذهب، نتيجة لظروف عالمية طارئة.

التحسينات على سعر صرف الدولار والدينار قبل عدة أيام، تتزامن مع توترات الأسواق النفطية، وهبوط أسعار الأسهم العالمية، فضلاً عن حادثة القرن التي تتعرض لها دول العالم من فيروس كورونا المستجد، ما يطرح تساؤلات حول علاقة ذلك بارتفاع سعر الصرف.

المختص الاقتصادي أمين أبو عيشة، يرى أن أسباب مختلفة، أدت لارتفاع صرف سعر الدولار مؤخرًا، في أسواق الصرافة المالية بما فيها فلسطين، أهمها وأبرزها زيادة انتاج النفط الخام، وتفشي فيروس كورونا في 123 دولة.

وأوضح أبو عيشة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن زيادة انتاج النفط في الأسواق، أدى لهبوط أسعار النفط للبرميل الوحد من 59 إلى 33 دولار للمرة الأولى منذُ انتهاء حرب الخليج الثانية، ما أثر بشكل جليّ على صرف العملات التقليدية كالدولار.

وبيّن أن السعودية والإمارات اتفقتا في اجتماع منظمة (أوبك)، على زيادة حصتهما في انتاج النفط لمليون برميل لكل منهما في اليوم، ما انعكس بشكل واضح على الأسواق المالية العالمية المنخفضة لـ9%.

انخفاض أسعار الذهب

وذكر أبو عيشة، أن الشركات العالمية حققت خسارة مالية متتالية بنحو 29% من القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى لإضعاف الأسواق المالية للشركات الصناعية والإنتاجية، بسبب فيروس كورونا، وما أعقبه من إعلان حالات التأهب، وإغلاق مؤسسات الدولة، ونفقات لمواجهته.

وأوضح، أن إغلاق المؤسسات المختلفة لمدة شهر بسبب كورونا، أبطأت من المنظومة الاقتصادية لعدد من دول العالم خاصة الاوروبية، الأمر الذي أضعف من حصصها المالية، أي الشركة التي تبلغ قيمتها المالية مليار دولار أصبحت 700 مليون دولار.

ولفت أبو عيشة، إلى أن المستثمرين لجأوا إلى الاستثمار البديل من خلال شراء عملة الدولار، مع بيع أسهم وسندات الشركات، ما أدى لانخفاض المعدن الأصفر (الذهب) من 1700 إلى 1530 دولار، مشيرًا إلى أن سلعة الذهب لم تكن السلعة الآمنة في ظل انتشار كورونا.

وأشار إلى أن البنوك المركزية العالمية تدخلت فورًا في إنقاذ الأسواق المالية من خلال دعمها ماليًا، ما طرأ تحسنًا ملحوظًا على الأسهم العالمية، إلا ان ذلك لم يحقق المستوى المطلوب.

توقعات أسعار الدولار

وعن توقعاته بشأن الدولار المرحلة المقبلة، قال أبو عيشة، :"إن يوم الاثنين المقبل مع افتتاح الأسواق المالية، سيحكم العالم إذا كانت الازمة ممتدة او مؤقتة".

وأضاف أن المستثمرين سيلجؤون إلى مواصلة في شراء أوراق الدولار، حال استمرت ازمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولار يشكل 65% من التسويات التجارية العالمية.

وذكر أبو عيشة، أن الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين يتوقعون في منتصف الشهر الحالي، ان ينخفض سعر الفائدة على الدولار او تخفيض النصف بالمئة على فائدة عملة الدولار.

وبخصوص معالجة حالة الركود المالي، قال :" أن يستثمر المستثمرون في العملات التقليدية أهمها الدولار باعتبار الدولار عملة الاحتياط للبنوك المركزية"

ودعا أبو عيشة، سلطة النقد إلى تحديد أسعار صرف الدولار خاصة في قطاع غزة، وذلك حفاظًا على مدخرات المواطنين، والنزاهة في عمليات بيع وشراء العملات.

وشهدت القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في دول العالم خاصة الصينية بطأً كبير في عمليات الإنتاج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح أكثر من 132 دولة.