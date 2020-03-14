لمنع إصابة الأسرى بالكورونا..مطالبات بإلزام "إسرائيل" بإجراءات احترازية

طالبت لجنة وأهالي الأسرى والمؤسسات التي تعني بشؤون الأسرى بقطاع غزة، اليوم السبت 14/3/2020، اللجنة الدولية والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم إصابة الأسرى بفيروس كورونا.

اللجنة شددت على ضرورة وقف استخدام سيارة البوسطة الحديدية التي تستخدمها إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" في تعذيب الأسرى أثناء نقلهم بشكل تعسفي وخلق احتكاك بين الأسرى والسجناء الجنائيين.

لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وخلال بيان لها أكدت أن الأمر خطير جداً في ظل انتشار فيروس كورونا ما يستدعي فورا قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي والإنساني بتشكيل لجان طبية مختصة للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.