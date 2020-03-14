تحذيرات: "إسرائيل" تستغل "كورونا" لتوسيع الاستيطان

حذر السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ، اليوم السبت 14/3/2020، من استغلال الاحتلال الإسرائيلي تركيز المجتمع الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لتسريع عملية الضم المخطط له منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية.

بين ان "إسرائيل" وافقت على خطط لبناء 1739 وحدة استيطانية أخرى، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لمعظم هذا البناء في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة، وذلك في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وأشار منصور خلال إرساله ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استمرار تدهور الوضع على الأرض في فلسطين المحتلة.

واشار الى ان المسؤولين "الإسرائيليون" اعلنوا عن إنشاء طريق فصل عنصري جديد بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم” غير القانونية، والذي سيرتبط بطريق الفصل العنصري الذي أقامته (السلطة القائمة بالاحتلال) بين قريتي عناتا والزعيم في العام 2019.

وأشار إلى أن هذا يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وسيسهل خطط الاستعمار الإسرائيلي للمنطقة، في ضوء الازدراء المطلق للدعوات الدولية المستمرة لوقف مثل هذه الأعمال، كونها تقوض بشكل خطير التواصل الجغرافي لفلسطين.