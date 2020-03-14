3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم يرفع عدد المصابين ل38

أعلن براهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع صباح اليوم السبت 14/3/2020 الى 38 حالة بعد تشخيص ثلاث حالات جديده في مدينه بيت لحم من المخالطين للمصابين.

واشار الناطق باسم الحكومة خلال الموجز اليومي ان هذه الحالات سُجلت بعد فحص عينات ٣٥ مشتبه بالإصابة بهم صباحا.

وأكد ملحم ان الحالة الصحية للحالات ٣٥ التي تم الاعلان عنها في السابق في الحجر الصحي مستقرة.

وقال ملحم إن أعداد المواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل الى 6,429 منهم 2676 في قطاع غزه.